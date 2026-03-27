Иранские хакеры взломали электронную почту директора ФБР
Связанные с Ираном хакеры взломали личную электронную почту директора ФБР Кэша Пателя, сообщает Reuters со ссылкой на заявление самих злоумышленников.
По данным издания, хакеры опубликовали в сети фотографии и другие личные документы Пателя, включая селфи с бутылкой рома, снимки с сигарой и кадры, где он сидит в антикварном кабриолете.
Представитель министерства юстиции подтвердил, что почта Пателя действительно была взломана, а обнародованные материалы подлинные.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка Handala Hack Team — пропалестинские хакеры, якобы связаны с иранским правительством.
650