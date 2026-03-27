Трамп заявил, что отложил удары по энергетике Ирана на 10 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил отложить удары по иранским энергетическим объектам еще на 10 дней, чтобы провести переговоры с Тегераном.

По его словам, решение принято по просьбе правительства Ирана, однако Тегеран отрицает, что просил об этом.

«По просьбе иранского правительства […] я приостанавливаю период разрушения электростанций на 10 дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени [полночь по Гринвичу 7 апреля — Би-би-си].

Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления фейковых СМИ и других источников, они проходят очень хорошо», — написал он в своей соцсети Truth Social.

В минувшие выходные Трамп грозил «уничтожить» иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Иранские власти в ответ заявили, что полностью перекроют пролив для судоходства.

