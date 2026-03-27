США могут перенаправить предназначенное для Украины оружие на Ближний Восток

First News Media22:40 - Сегодня
США не исключают возможности перенаправления предназначенного для Украины оружия на Ближний Восток.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Пока ничего не было перенаправлено, но это может произойти», — отметил Рубио.

Он подчеркнул, что речь идет о вооружении, принадлежащем США, и Вашингтон при необходимости может использовать его в соответствии с национальными интересами.

«Это наше оружие. В случае военной необходимости мы всегда будем иметь приоритет использовать его для восполнения запасов или в интересах национальной безопасности», — добавил он.

Рубио также отметил, что поставки оружия Украине продолжаются и не приостанавливались.

