США могут перенаправить предназначенное для Украины оружие на Ближний Восток
США не исключают возможности перенаправления предназначенного для Украины оружия на Ближний Восток.
Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Пока ничего не было перенаправлено, но это может произойти», — отметил Рубио.
Он подчеркнул, что речь идет о вооружении, принадлежащем США, и Вашингтон при необходимости может использовать его в соответствии с национальными интересами.
«Это наше оружие. В случае военной необходимости мы всегда будем иметь приоритет использовать его для восполнения запасов или в интересах национальной безопасности», — добавил он.
Рубио также отметил, что поставки оружия Украине продолжаются и не приостанавливались.
