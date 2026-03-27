Хакан Фидан сообщил, что между США и Ираном идет диалог

Между США и Ираном идет диалог при координации с турецкой стороной, а обмен сообщениями идет через Пакистан.

Об этом в эфире телеканала A Haber заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«В целом в переговорном процессе достигнут определенный этап, точнее, по крайней мере, контакты начались. Сообщения передаются через Пакистан. Американцы координируют это с нами, идут обсуждения. Мы также информируем об этом иранцев. Сегодня у нас были длительные дискуссии с обеими сторонами и с Ираном. Мы пытаемся лучше понять позиции сторон, их ожидания и передать соответствующие сообщения», - сказал Фидан.