Пассажирский самолет и вертолет ВВС едва не столкнулись в США

В Калифорнии во время приземления пассажирского самолета Boeing 737 компании United Airlines траекторию его полета пересек военный вертолет Black Hawk.

Это привело к срабатыванию на борту самолета автоматической системы предупреждения о столкновении, сообщил сервис Flightradar.

В сообщении говорится, что инцидент произошел 24 марта. В момент пересечения траектории расстояние между двумя транспортными средствами составляло около 460 метров. После срабатывания предупреждения бортовой системы о возможном столкновении лайнер приостановил снижение на полминуты, а уже через три минуты после оповещения самолет успешно приземлился в аэропорту.

Теперь данным расследованием данного инцидента занимается федеральное управление гражданской авиации.

Источник: Газета.ру

