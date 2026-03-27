Аракчи: атака на заводы Ирана противоречит заявлениям Трампа о моратории
Удары по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Ирана противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа о приостановке ударов.
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«Израиль нанес удар по двум крупнейшим сталелитейным заводам, электростанции и мирным объектам атомной энергетики Ирана, утверждая при этом, что координировал свои действия с США. Это в корне противоречит заявлениям президента США о продлении сроков для дипломатии», – написал он в X.
Аракчи добавил, что Тегеран потребует заплатить «высокую цену за преступления Израиля».
