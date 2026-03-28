КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае, в Киеве эту новость назвали фейком

Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил в Дубае склад украинских противодронных систем, где также находился 21 украинец, заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Одновременно с обстрелом убежищ американских командиров и солдат в Дубае, повлекшим за собой большие потери, в ходе совместной операции воздушно-космических и морских сил Корпуса стражей исламской революции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, находившийся в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец», - приводит заявление иранская гостелерадиокомпания.

Отмечается, что судьба украинцев до сих пор неизвестна.

В то же время спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг эти сообщения.

«Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции - и этим ничем не отличается от россиян», - процитировало его агентство РБК Украина.