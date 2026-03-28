Хакан Фидан: Напряженность на Ближнем Востоке перерастает в масштабную войну

Напряженность на Ближнем Востоке перерастает в более масштабную войну.

Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в ходе выступления на саммите Международной стратегической коммуникации (STRATCOM), который проходит в Стамбуле.

"Турция выступает против напряженности, которая может втянуть страны региона в серьезную эскалацию", - отметил он.

Х. Фидан добавил, что атака США и Израиля на Иран, а также ответные действия Тегерана создают угрозу для стран Персидского залива: "Это уже не только война Израиля, потому что цену этой напряженности платит весь мир. Геополитические и экономические трудности усилились".

Источник: Report