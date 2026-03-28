Трамп заявил, что в ходе операции против Ирана нужно уничтожить еще 3554 цели

В Иране осталось 3554 цели, которые должны быть уничтожены в ходе американо-израильской операции против Тегерана.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на саммите Future Investment Initiative в Майами. Он подчеркнул, что американские силы быстро поразят намеченные цели.

Американский лидер отметил, что следующей целью США может стать Куба.

Между тем Вашингтон, как написал портал Axios, предупредил союзников, что конфликт с Ираном может продлиться еще от двух до четырех недель. Издание напомнило, что Штаты перебрасывают в регион тысячи военнослужащих и рассматривают опции дальнейшей эскалации кризиса.