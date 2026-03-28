Конфликт на Ближнем Востоке может привести к масштабному кризису на рынке удобрений

Конфликт на Ближнем Востоке создает угрозу масштабного кризиса на рынке удобрений. На это указал бывший глава сырьевого отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Абдолреза Аббасян, передает Telegraph.

По его словам, ситуация все равно будет «достаточно плохой», даже если Ормузский пролив будет открыт завтра, а затягивание конфликта приведет к серьезным последствиям.

«Если война продлится еще месяц или больше, нас ждет кризис поистине чудовищных масштабов, непохожий ни на что из пережитого прежде», — считает Аббасян.

В материале отмечается, что из-за операции США и Израиля против Ирана были приостановлены поставки мочевины, аммиака и серы, и 45 процентов мирового объема торговли азотными удобрениями либо перекрыты, либо нарушены, либо находятся под угрозой.

При этом, как указывает издание, кризис произошел в период, когда крупнейшие сельскохозяйственные регионы Северного полушария начали готовиться к весеннему севу, а Австралия — к зимнему.