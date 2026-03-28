Глава ВОЗ: число погибших в Ливане медработников за месяц превысило 50

Число медицинских работников, убитых при исполнении своего профессионального долга в Ливане, в марте достигло 51 человека.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сегодня на юге Ливана произошла новая трагедия: в результате пяти нападений на медицинские учреждения погибли девять фельдшеров, в результате чего число медицинских работников, погибших в этом месяце, достигло 51 человека", - написал он в Х.

По его словам, март стал "вторым по смертности месяцем для медицинских работников в Ливане" с октября 2023 года, когда организация начала отслеживать нападения на медицинские учреждения в стране. Гебрейесус отметил, что в ходе сегодняшних инцидентов группы медицинских работников, работавшие в пяти ливанских деревнях, подверглись нападениям во время выполнения своих служебных обязанностей на местах.

Глава ВОЗ подчеркнул, что повторяющиеся атаки на медицинские учреждения серьезно нарушают оказание медицинских услуг на юге Ливана. "В настоящее время закрыты четыре больницы и 51 центр первичной медицинской помощи", - пояснил он. По его словам, несколько других медицинских учреждений получили частичные повреждения и работают в ограниченном режиме.

