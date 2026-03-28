 Еврокомиссия взялась за Snapchat - соцсеть подозревают в онлайн‑груминге несовершеннолетних | 1news.az | Новости
Еврокомиссия взялась за Snapchat - соцсеть подозревают в онлайн‑груминге несовершеннолетних

First News Media12:50 - Сегодня
Еврокомиссия взялась за Snapchat - соцсеть подозревают в онлайн‑груминге несовершеннолетних

Еврокомиссия подозревает, что взрослые выдают себя в Snapchat за несовершеннолетних и вербуют их для преступлений или сексуальной эксплуатации.

Европейская комиссия начала расследование, чтобы выяснить, не подвергал ли Snapchat несовершеннолетних онлайн‑грумингу и вербовке для участия в преступной деятельности, что может означать нарушение общеевропейских правил цифровой безопасности.

Snapchat — это социальная сеть, где пользователи обмениваются фото и видео, которые обычно исчезают после просмотра. По данным последнего отчета о прозрачности (источник на английском языке) компании, в 2025 году около 94,5 млн жителей Европы имели учетную запись Snapchat.

Еврокомиссия заявила, что подозревает платформу в том, что она может позволять взрослым выдавать себя за молодых пользователей, которые затем связываются с детьми, чтобы вербовать их для незаконной деятельности или сексуальной эксплуатации.

«От груминга и доступа к незаконным продуктам до настроек аккаунта, подрывающих безопасность несовершеннолетних, Snapchat, похоже, забывает, что Закон о цифровых услугах требует высоких стандартов безопасности для всех пользователей», — заявила Хенна Вирккунен, исполнительный вице‑президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

Расследование проводится в рамках Закона о цифровых услугах (DSA) после анализа оценок рисков платформы за период с 2023 по 2025 год и дополнительной информации, полученной в октябре прошлого года о проверке возраста пользователей и незаконной активности.

Объявление Еврокомиссии ознаменовало начало формальной процедуры, которая впоследствии может привести к «дальнейшим мерам принудительного исполнения». В ответ на расследование Snapchat также может предложить изменения в своей политике и практике.

Представитель Snapchat сообщил Euronews Next, что «безопасность и благополучие всех пользователей Snapchat являются для нас главным приоритетом» и что компания уже много лет работает над тем, чтобы «поднять планку безопасности». Компания отметила, что «полностью сотрудничала» с Еврокомиссией, добросовестно стремясь соответствовать высоким стандартам безопасности, предусмотренным DSA, и будет продолжать это делать в ходе расследования.

Источник: Euronews

