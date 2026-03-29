Мирзоян: Сейчас мы находимся на этапе согласования документов по проекту TRIPP

First News Media18:05 - Сегодня
На данный момент Армения находится на этапе согласования документов в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа").

Как передают армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

По его словам, далее последует подписание конкретного договора.

"Сейчас мы продолжаем переговоры, обмениваемся данными, и в результате должно быть что-то вроде межправительственного соглашения. Переговоры по этому вопросу не замедлились; мы находимся именно на том этапе, на котором планировали быть в это время, и работа продолжается", - сказал Мирзоян.

Источник: Репорт

Мирзоян: Сейчас мы находимся на этапе согласования документов по проекту TRIPP

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

