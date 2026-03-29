Мирзоян: Сейчас мы находимся на этапе согласования документов по проекту TRIPP

На данный момент Армения находится на этапе согласования документов в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа").

Как передают армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

По его словам, далее последует подписание конкретного договора.

"Сейчас мы продолжаем переговоры, обмениваемся данными, и в результате должно быть что-то вроде межправительственного соглашения. Переговоры по этому вопросу не замедлились; мы находимся именно на том этапе, на котором планировали быть в это время, и работа продолжается", - сказал Мирзоян.

Источник: Репорт