Нетаньяху распорядился расширить зону безопасности на юге Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился расширить зону безопасности, находящуюся под контролем израильских военных, на юге Ливана.

"По Ливану я дал указание еще больше расширить существующую зону безопасности, чтобы окончательно предотвратить угрозу вторжения и не допустить обстрела ракетами нашей границы", - сказал он в видеообращении, записанном во время посещения северных границ еврейского государства. Кадры распространила канцелярия главы правительства.

