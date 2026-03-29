При ИВ Абшеронского района создан штаб по устранению последствий подтоплений

Интенсивные осадки, наблюдающиеся в последние дни в Абшеронском районе, привели к подтоплениям на ряде территорий.

Об этом сообщили в Исполнительной власти (ИВ) Абшеронского района.

Отмечается, что осадки, значительно превысившие климатическую норму, вызвали серьезные последствия, особенно в городе Хырдалан и поселке Масазыр.

В связи со сложившейся ситуацией были незамедлительно начаты работы по отводу дождевых вод, скопившихся на улицах и во дворах. С утра 27 марта ИВ Абшеронского района совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям, местными структурами Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), муниципалитетами, представительствами по административно-территориальным округам и другими хозяйственными службами работает в усиленном режиме.

Подчеркивается, что при ИВ с участием соответствующих структур создан специальный штаб. В настоящее время Комиссия по чрезвычайным ситуациям Абшеронского района продолжает координированную деятельность совместно с профильными ведомствами.

За последние два дня с территорий, где возникла необходимость, была проведена эвакуация населения. Для эвакуированных организованы временные пункты размещения, а также предоставлено съемное жилье для проживания.

Кроме того, по многим адресам удалось предотвратить дальнейшие подтопления. Работа насосных станций взята под особый контроль и переведена на усиленный режим.

