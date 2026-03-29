Один из 5%: муж Елизаветы II прожил 8 лет с раком поджелудочной железы

Герцог Эдинбургский Филип (1921-2021) - муж королевы Великобритании Елизаветы II (1926-2022) - жил восемь лет с раком поджелудочной железы.

Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на выдержки из новой книги историка Хьюго Уикерза "Королева Елизавета II" (Queen Elizabeth II).

По его информации, болезнь была диагностирована у принца Филипа в возрасте 91 года в июне 2013 года при обследовании в одной из лондонских больниц. Предполагалось, что муж королевы после этого "не появится снова на публике", однако в итоге "герцог перехитрил пессимистов".

Он умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет, не дожив до столетия два месяца и один день. Как напомнила The Times, в свидетельстве о смерти говорилось, что причиной его ухода из жизни стал "преклонный возраст".

Согласно организации по исследованию рака Cancer Research UK, лишь 5% людей живут с раком поджелудочной железы более пяти лет. Ежегодно в Великобритании регистрируют около 11,1 тыс. случаев этого заболевания и 10,2 тыс. смертей от него.

