Один из 5%: муж Елизаветы II прожил 8 лет с раком поджелудочной железы

Один из 5%: муж Елизаветы II прожил 8 лет с раком поджелудочной железы

Герцог Эдинбургский Филип (1921-2021) - муж королевы Великобритании Елизаветы II (1926-2022) - жил восемь лет с раком поджелудочной железы.

Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на выдержки из новой книги историка Хьюго Уикерза "Королева Елизавета II" (Queen Elizabeth II).

По его информации, болезнь была диагностирована у принца Филипа в возрасте 91 года в июне 2013 года при обследовании в одной из лондонских больниц. Предполагалось, что муж королевы после этого "не появится снова на публике", однако в итоге "герцог перехитрил пессимистов".

Он умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет, не дожив до столетия два месяца и один день. Как напомнила The Times, в свидетельстве о смерти говорилось, что причиной его ухода из жизни стал "преклонный возраст".

Согласно организации по исследованию рака Cancer Research UK, лишь 5% людей живут с раком поджелудочной железы более пяти лет. Ежегодно в Великобритании регистрируют около 11,1 тыс. случаев этого заболевания и 10,2 тыс. смертей от него.

Источник: ТАСС

Актуально

Общество

Умер Расим Балаев

В мире

Переговоры США и Ирана могут состояться в Исламабаде в ближайшие дни - ОБНОВЛЕНО

Общество

МЧС: 216 граждан эвакуированы в безопасную зону из затопленных территорий - ФОТО - ...

В мире

Иран уничтожил американский самолёт-разведчик AWACS на авиабазе в Саудовской ...

В мире

СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке спровоцирует новую гонку ядерных вооружений

Израиль начал новую волну ударов по Тегерану

Шахбаз Шариф принял глав МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии

Один из 5%: муж Елизаветы II прожил 8 лет с раком поджелудочной железы

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Число жертв крушения военного самолета в Колумбии выросло до 66 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пехлеви призвал Трампа и Нетаньяху не убивать мирных иранцев

25-летняя испанка добилась эвтаназии после двух лет судов с семьей

Иран выдвинул США пять условий окончания конфликта - Press TV

Последние новости

СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке спровоцирует новую гонку ядерных вооружений

Сегодня, 00:00

ФК«Карабах» сделал очередной подарок болельщицам

29 / 03 / 2026, 23:40

Израиль начал новую волну ударов по Тегерану

29 / 03 / 2026, 23:20

Шахбаз Шариф принял глав МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии

29 / 03 / 2026, 23:05

Один из 5%: муж Елизаветы II прожил 8 лет с раком поджелудочной железы

29 / 03 / 2026, 23:00

«Формула-1» может изменить правила из-за серьезной аварии на Гран-при Японии

29 / 03 / 2026, 22:35

При ИВ Абшеронского района создан штаб по устранению последствий подтоплений

29 / 03 / 2026, 22:20

Переговоры США и Ирана могут состояться в Исламабаде в ближайшие дни - ОБНОВЛЕНО

29 / 03 / 2026, 21:55

Офис Нетаньяху объяснил, почему впервые за сотни лет не пустил патриарха в храм Гроба Господня

29 / 03 / 2026, 21:50

В Италии из музея украли три картины на миллионы евро

29 / 03 / 2026, 21:40

В результате авиаудара по Ирану убит командир КСИР, отвечающий за подавление беспорядков в Тегеране

29 / 03 / 2026, 21:20

В Гяндже произошло тяжелое ДТП, 4 человека получили травмы

29 / 03 / 2026, 21:05

ОАЭ аннулировали все виды на жительство для всех граждан Ирана

29 / 03 / 2026, 20:50

Офис телеканала Al Araby в Иране подвергся обстрелу

29 / 03 / 2026, 20:35

Нетаньяху распорядился расширить зону безопасности на юге Ливана

29 / 03 / 2026, 20:25

Дождь затруднил посадку самолётов в аэропорту Сабиха Гёкчен в Стамбуле

29 / 03 / 2026, 20:05

Продлен срок ареста директора «Loft Dent», задержанного в связи с пожаром в Ясамале

29 / 03 / 2026, 19:53

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с погодными условиями

29 / 03 / 2026, 19:25

На Пашиняна напали в церкви, задержали троих граждан - ОБНОВЛЕНО

29 / 03 / 2026, 19:16

МЧС: 216 граждан эвакуированы в безопасную зону из затопленных территорий - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

29 / 03 / 2026, 18:40
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40