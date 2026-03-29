Шахбаз Шариф принял глав МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял в Исламабаде министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Пакистана на своей странице в социальной сети X.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные процессы, а также продолжающийся конфликт между Ираном и США и Израилем и возможные усилия по достижению прекращения огня.

Турецкие СМИ сообщили, что Хакан Фидан, принявший участие во встрече министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии, продолжает переговоры в Пакистане.

Источник: Report