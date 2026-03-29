Израиль начал новую волну ударов по Тегерану

ВВС Израиля начали новую волну ударов по Тегерану, сообщила пресс-служба израильской армии.

Целями атаки в ее заявлении названы "объекты режима" в иранской столице.

Незадолго до этого из Ирана начали поступать сообщения о перебоях с электроэнергией. Как передало агентство Fars, электроснабжение нарушено во многих районах иранского города Кередж, расположенного в нескольких десятках километров от Тегерана. Перебои с электричеством, по данным Fars, наблюдаются и в некоторых районах столицы Ирана.

