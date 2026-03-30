США не дадут взимать плату за проход через Ормузский пролив, заявил Рубио

США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, и у президента Дональда Трампа есть ряд вариантов, чтобы не допустить этого, заявил госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, Тегеран угрожает установить бессрочный контроль над проливом и ввести систему сборов за проход судов.

"Этого не будет допущено. У президента есть ряд доступных ему вариантов, если он решит не дать этому произойти", - сказал Рубио в утреннем эфире телеканала ABC.

При этом госсекретарь отказался раскрывать, какие именно меры рассматриваются Вашингтоном. Он подчеркнул, что не будет обсуждать военную тактику и переадресовал такие вопросы министерству обороны США.

