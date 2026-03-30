Тело народного артиста Азербайджана Расима Балаева доставлено в Баку - ФОТО

Тело народного артиста Азербайджана Расима Балаева доставлено из Стамбула в Баку.

Как передает Report, самолет с телом приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Церемония прощания с актёром состоится сегодня с 12:00 до 13:30 в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.

Отмечается, что народный артист будет похоронен на первой Аллее почётного захоронения.

Напомним, народный артист скончался накануне в стамбульской больнице "Memorial".

Расим Балаев родился 8 августа 1948 года в Агсуинском районе. В 1969 году он окончил Азербайджанский государственный институт искусств и начал карьеру в кино с небольшой роли в фильме "Звезды не гаснут".

В дальнейшем он исполнил главные роли в фильмах "Насими", "Бабек", "Оседлайте коней", "Деде Горгуд" и ряде других.

Р.Балаев был награжден орденами "Шараф", "Шохрат", "Истиглал", юбилейной медалью "100-летие Гейдара Алиева (1923–2023)", а также рядом других государственных наград.