Сын свергнутого шаха Пехлеви: свободный Иран - не фантазия, США нужно продолжать

Сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пехлеви заявил, что свобода в Иране находится в пределах досягаемости. Его слова приводит газета The Hill.

«Свободный Иран — это не фантазия. Свободный Иран уже сейчас вполне достижим, но, как мы все знаем, свобода никогда не дается бесплатно», — заявил Пехлеви.

В связи с этим он призвал Соединенные Штаты продолжать «намеченный курс» в войне против Ирана.

Пехлеви призвал «не протягивать спасательный круг разваливающемуся режиму». По его словам, необходимо подготовить почву для того, «чтобы иранский народ смог завершить начатое».

«Миллионы иранцев призвали меня возглавить переход к демократии. Я принял этот призыв не для того, чтобы служить себе, а для того, чтобы служить своей стране и своему народу», — сказал он.

