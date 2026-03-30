Пашинян стал кандидатом от правящей партии на пост премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о завершении внутренних выборов в правящем «Гражданском договоре».

Об этом он заявил в своем телеграм- канале.

По его словам, жалоб на результаты голосования в установленный срок не поступало.

«Благодарю всех своих однопартийцев за повторно оказанное мне доверие, за честь возглавить избирательный список партии “Гражданский договор” и быть выдвинутым кандидатом на пост премьера Армении», — отметил глава правительства.

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня 2026 г.

Пашинян объявил о своем участии в выборах от правящей партии «Гражданский договор».