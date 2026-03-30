Tasnim: в Иране повесили двух организаторов январских массовых беспорядков

Двое участников антиправительственных беспорядков, связанных с террористической группировкой "Моджахедин-э Хальк" ("Организация моджахедов иранского народа", запрещена в Иране), казнены в исламской республике.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, обвиняемые были признаны виновными в организации терактов, включая вооруженное нападение в Тегеране с применением гранатомета. После завершения следствия и судебных разбирательств оба были приговорены к смертной казни. Верховный суд Ирана подтвердил приговор. 30 марта утром осужденные были повешены.

Волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января 2026 года, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. 23 января Арагчи сообщил, что общее число погибших составило 3 117, среди которых есть как мирные граждане, так и сотрудники сил безопасности.

