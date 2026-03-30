Пезешкиан: Мы противостоим жестокому вторжению

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что кабинет министров не допустит перебоев в предоставлении услуг населению страны.

«Правительство всеми силами служит народу и не допустит никаких сбоев в предоставлении услуг», — написал он в X.

«Вместе, проявляя национальную солидарность, мы противостоим жестокому вторжению», — добавил президент.

Пезешкиан также сообщил, что на прошедшем заседании кабинета министров высоко оценил усилия вооружённых сил и выразил благодарность «храброму и трудолюбивому народу Ирана».