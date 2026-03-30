Турция намерена добиться прекращения огня между США и Ираном

Власти Турции в рамках своих посреднических усилий намерены добиться прежде всего прекращения огня между США и Ираном, восстановление беспрепятственного судоходства через Ормузский пролив стало бы важным шагом на этом пути.

Об этом со ссылкой на турецкие дипломатические источники сообщило агентство Reuters.

"Обеспечение безопасного прохода судов должно послужить важным шагом в деле укрепления взаимного доверия на этом пути", - отметил один из собеседников агентства.

Представители Турции на переговорах с дипломатами из Египта и Саудовской Аравией в Пакистане в воскресенье представили свои инициативы, которые позволили бы ослабить напряженность на Ближнем Востоке. Турецкие власти намерены передать свои предложения также американской и иранской сторонам.