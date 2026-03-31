СМИ: арабские страны могут потерять $200 млрд из-за ближневосточного конфликта

Арабские страны могут потерять почти $200 млрд из-за ближневосточного конфликта, что нанесет серьезный удар по экономическому росту в регионе.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Программы развития ООН (ПРООН).

"Кратковременная военная эскалация на Ближнем Востоке может привести к глубоким и широкомасштабным социально-экономическим последствиям для всех арабских государств", - полагают эксперты. Уровень безработицы в регионе может вырасти, по их оценке, на целых четыре процентных пункта, что приведет к потере около 3,6 млн рабочих мест и обнищанию около 4 млн человек.

Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия - потеряют, согласно их расчетам, более 5,2% ВВП.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта ряд танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.

Источник: ТАСС