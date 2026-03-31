СМИ: арабские страны могут потерять $200 млрд из-за ближневосточного конфликта

Арабские страны могут потерять почти $200 млрд из-за ближневосточного конфликта, что нанесет серьезный удар по экономическому росту в регионе.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Программы развития ООН (ПРООН).

"Кратковременная военная эскалация на Ближнем Востоке может привести к глубоким и широкомасштабным социально-экономическим последствиям для всех арабских государств", - полагают эксперты. Уровень безработицы в регионе может вырасти, по их оценке, на целых четыре процентных пункта, что приведет к потере около 3,6 млн рабочих мест и обнищанию около 4 млн человек.

Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия - потеряют, согласно их расчетам, более 5,2% ВВП.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта ряд танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.

Источник: ТАСС

Актуально

Мнение

Американо-израильская война против Ирана: вызовы для Южного Кавказа

В мире

Трамп призвал союзников «набраться запоздалой смелости» против Ирана

Общество

Какой будет погода в Баку 1 апреля?

Политика

В Азербайджане вступают в силу новые правила пассажирских перевозок

В мире

«Пять ночей с Эпштейном»: спорная игра набирает популярность среди подростков - ВИДЕО

Трамп угрожает Франции

Кац заявил о намерении навсегда изменить ситуацию в Ливане

Трамп призвал союзников «набраться запоздалой смелости» против Ирана

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Цены на дизель в Европе приблизились к рекордным из-за Ормузского пролива

Пезешкиан выступил с предупреждением к соседним странам

Казахстан закрыл границу с Россией

Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

Последние новости

Прием в первые классы в Баку: когда и как подавать документы по принципу приоритетности

Сегодня, 16:05

«Пять ночей с Эпштейном»: спорная игра набирает популярность среди подростков - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Трамп угрожает Франции

Сегодня, 15:53

Кац заявил о намерении навсегда изменить ситуацию в Ливане

Сегодня, 15:50

Трамп призвал союзников «набраться запоздалой смелости» против Ирана

Сегодня, 15:45

В Азербайджане утверждены тарифы на услуги судебной экспертизы

Сегодня, 15:42

Jony стало плохо на концерте в Минске

Сегодня, 15:32

В Шеки произошел взрыв в жилом доме: есть пострадавшие

Сегодня, 15:28

Евровидение расширяется: объявлен запуск конкурса в Азии

Сегодня, 15:23

Пашинян и новый глава наблюдательной миссии ЕС обсудили мирный процесс с Азербайджаном

Сегодня, 15:20

В Иране по подозрению в шпионаже задержали еще 10 человек

Сегодня, 15:17

Глава Кабмина Кыргызстана совершит визит в Азербайджан

Сегодня, 15:08

Подготавливается Красная книга Карабаха

Сегодня, 15:05

США и Израиль атаковали иранский остров Кешм

Сегодня, 14:55

Глава МИД Испании заявил, что не видит ни конца, ни целей конфликта вокруг Ирана

Сегодня, 14:50

Американо-израильская война против Ирана: вызовы для Южного Кавказа

Сегодня, 14:45

Какой будет погода в Баку 1 апреля?

Сегодня, 14:30

СМИ: арабские страны могут потерять $200 млрд из-за ближневосточного конфликта

Сегодня, 14:27

Генпрокуратура сделала заявление по делу об изнасиловании 65-летней женщины в Дашкесане - ВИДЕО

Сегодня, 14:22

Карапетян объединяет силы перед выборами

Сегодня, 14:18
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

