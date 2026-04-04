КСИР заявил об атаке на несколько военных объектов США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) в ходе 95-й волны поразил несколько американских военных объектов на Ближнем Востоке.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, которую приводит гостелерадио.
Согласно тексту, удары были нанесены по "американской военной технике на кувейтском острове Бубиян, системе Patriot на Бахрейне", кроме того атакованы пункты сбора военных США в ОАЭ и штаб-квартира "американской компании Oracle в ОАЭ".
Источник: ТАСС
