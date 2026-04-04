МЧС разъяснило вопрос о зданиях, расположенных слишком близко друг к другу в Баку

Вопрос о законности строительства зданий, расположенных слишком близко друг к другу в Наримановском районе Баку, вызвал дискуссии в азербайджанском сегменте социальных сетей. Соответствующее фото было распространено одним из блогеров.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило разъяснение по этому поводу.

В ведомстве отметили, что жилое и нежилое здание по адресу улица Ф.Х.Хойского, 112 было построено жилищно-строительным кооперативом «Сабина» в 2004–2005 годах, то есть до создания МЧС (министерство было учреждено распоряжением Президента Ильхам Алиев от 16 декабря 2005 года).

Также подчеркнуто, что Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС акт готовности объекта к эксплуатации оформлен не был.