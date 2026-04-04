Иран заявил, что за время конфликта сбил более 160 беспилотников США и Израиля

Вооруженные силы Ирана с 28 февраля сбили более 160 различных израильских и американских беспилотников.

Об этом сообщил командующий объединенным штабом ПВО исламской республики Али Реза Алахами.

По его словам, которые приводит агентство Fars, системы ПВО страны "смогли уничтожить несколько передовых вражеских истребителей, более 160 беспилотников", включая американские MQ-9 и израильские Hermes, Lucas, а также десятки крылатых ракет.

Источник: ТАСС