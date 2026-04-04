Яшар Гюлер: Турция готова внести вклад в восстановление стабильности на Ближнем Востоке

Турция готова внести вклад в восстановление стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в интервью итальянскому изданию Il Messaggero.

Комментируя эскалацию вокруг Ирана, Я.Гюлер отметил, что необходимо немедленное прекращение огня. «Диалог – единственный путь к предотвращению перерастания напряженности в нашем регионе в более масштабное противостояние. Независимо от текущих обстоятельств, мы считаем, что дипломатия по-прежнему имеет место, а разногласия между сторонами могут быть урегулированы посредством диалога. Мы готовы внести свой вклад в этот процесс»», - подчеркнул турецкий министр.

По его словам, позиция Анкара предельно ясна: ни один региональный кризис не может быть урегулирован военными средствами на долгосрочной основе.

«Наша страна – одна из немногих, способных вести диалог как с региональными игроками, так и с акторами на Западе. Подходы Анкары к внутриполитическим процессам в соседних странах основываются на уважении суверенитета. Для нас важно, чтобы регион обрел большую стабильность, имел место более тесный диалог, основанный на взаимном уважении», - констатировал глава оборонного ведомства Турции.

Он отметил, что более прочная безопасность и стабильность на Ближнем Востоке могут быть достигнуты только при наличии подходов, основанных на нормах международного права и стремлении к снижению напряженности.

Я.Гюлер при этом подчеркнул, что Анкара полна решимости дать ответ на новые запуски ракет в направлении воздушного пространства Турции. «Мы обладаем всеми возможностями и волей ответить на любую угрозу как собственными средствами, так и в рамках НАТО. Однако наш подход заключается не в эскалации напряженности, а в сбалансированном и ответственном управлении рисками и предотвращении разрастания конфликтов», - добавил министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ