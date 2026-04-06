США потратили более 42 млрд долларов на операцию против Ирана

Стоимость проведения операции США против Ирана превысила $42 миллиарда.

Это следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

С момента начала конфликта прошло уже 36 дней.

На ресурсе неофициальные данные об американских расходах на проведение военной операции против Исламской Республики обновляются в режиме реального времени. Подсчеты основаны на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней кампании стоили $11,3 миллиарда, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.

Источник: Gazeta.ru