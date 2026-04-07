Умер учитель, на которого напал подросток в Пермском крае - ОБНОВЛЕНО

Учителя, на которую напал школьник в Пермском крае, не смогли спасти, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

СК возбудил после инцидента уголовное дело по факту покушения на убийство преподавателя.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам", - написал он в своем Telegram-канале.

Источник: РИА Новости

В Пермском крае 17-летний подросток нанес ножевое ранение заведующей по учебной части в школе.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов сообщил, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Антонов добавил, что других пострадавших нет, ученикам ничего не угрожает, учебный процесс решено не приостанавливать - обе смены будут заниматься по обычному графику. Подросток состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение в школе.