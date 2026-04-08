В Армении задержаны бывшие высокопоставленные чиновники

Антикоррупционный комитет Армении задержал экс-министра труда и социальных вопросов Артема Асатряна.

Ранее также стало известно о задержании бывшего депутата и экс-главы Комитета по управлению государственным имуществом Армана Саакяна.

Как сообщили Sputnik Армения в Антикоррупционном комитете, в рамках уголовного производства по обвинению в совершении преступлений по различным статьям Уголовного кодекса задержан ряд лиц, включая бывших высокопоставленных должностных лиц.

В интересах предварительного следствия дополнительные подробности не разглашаются.