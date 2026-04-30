Мабелю Матизу грозит до 3 лет лишения свободы

Известный турецкий певец Мабель Матиз оказался в центре судебного разбирательства из-за своей песни «Perperişan».

Как утверждается в материалах дела, в тексте композиции содержатся непристойные выражения, а отсутствие возрастного ограничения, по версии обвинения, может представлять потенциальный риск для несовершеннолетних, сообщает 1news.az со ссылкой на TGRT.

Очередное заседание по делу прошло в Стамбульском уголовном суде первой инстанции - cам артист на слушании не присутствовал, его интересы представляли адвокаты.

В ходе заседания прокурор представил своё заключение и потребовал признать М.Матиза виновным по статье «распространение непристойных изображений, текстов или слов через прессу и медиа» - в качестве наказания запрошено от 6 месяцев до 3 лет лишения свободы.

Суд предоставил сторонам время для подготовки возражений и отложил заседание - ожидается, что на следующем слушании будет вынесено решение по делу.