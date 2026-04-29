Рэкетиры бизнеса в реваншистских масках в Армении

В преддверии очередного электорального цикла в Армении политическое поле стремительно накаляется, а вместе с ним возвращаются и хорошо знакомые приемы борьбы за власть.

Армянская оппозиция вновь выходит на арену под лозунгами «национального спасения», однако за этой риторикой все отчетливее просматривается не стратегия развития, а попытка реванша - возвращения к прежней системе влияния и контроля над ресурсами.

Такие фигуры нынешней армянской оппозиции, как Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Самвел Карапетян, Нарек Карапетян и другие представители прежней элиты активизируются именно в предвыборный период, делая ставку не на содержательную повестку, а на эмоциональную мобилизацию общества. Под прикрытием «патриотической» риторики и разговоров о безопасности разворачивается кампания, где главным инструментом становится страх - прежде всего через нагнетание антиазербайджанских настроений.

Таким образом, избирательная кампания в Армении все больше приобретает черты не конкуренции программ, а борьбы за контроль над общественным восприятием, где тема «внешней угрозы» используется как универсальный механизм консолидации электората и одновременно - отвлечения внимания от вопросов коррупции, криминального наследия и методов давления на бизнес, характерных для прежней политической системы.

Электоральный страх как инструмент власти

Почему оппозиция Армении активно использует антиазербайджанскую истерию в предвыборный период? Ответ лежит на поверхности. Эти фигуры системно эксплуатируют фактор Азербайджана и Турции, продвигая тезисы о якобы неизбежной «угрозе» и сценариях «захвата территорий». Причина проста: отсутствие реального политического капитала и внятной программы развития страны.

На фоне затяжного конфликта в армянском обществе действительно сохраняются страхи и недоверие к Азербайджану. Именно на этих фобиях и строится политическая стратегия реваншистского лагеря. Это попытка конвертировать страх в электоральные голоса - потому что иных работающих инструментов у них нет. Ни экономической повестки, ни стратегического видения будущего Армении эти силы предложить не способны.

Отсюда - поток заявлений о «грядущей агрессии», «планах захвата» и прочих сценариях, не имеющих ничего общего с реальностью. Между тем, официальный Баку последовательно заявляет об отсутствии каких-либо военных намерений в отношении Армении. Более того, стороны парафировали мирный договор, что само по себе опровергает нарративы о «подготовке к войне». Все разговоры о том, что Азербайджан якобы намерен «захватить Гейчу или Зангезур» - это не более чем политические мифы, сознательно распространяемые реваншистскими кругами в попытке вернуть себе власть.

Криминальные дела и теневая деятельность Нарека Карапетяна

На этом фоне отдельного внимания заслуживает фигура Нарека Карапетяна – племянника российского олигарха Самвела Карапетяна - главы группы компаний «Ташир», находящегося сейчас под домашним арестом. Отметим, что в рамках уголовного производства Самвелу Карапетяну предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, хищении имущества в особо крупных размерах, а также публичных призывах к захвату власти.

Политическая субъектность вице-президента «Ташир груп» Нарека Карапетяна вызывает серьезные вопросы. Фактически речь идет о человеке, чья публичная роль во многом обусловлена происхождением - статусом представителя семьи миллиардера, а не личными достижениями или политическим опытом.

Ранее Нарек Карапетян в Армении обвинялся в вымогательстве в особо крупных размерах. По заявлению предпринимателя Ваге Паразяна, Карапетян с использованием угроз и физического давления пытался добиться от него передачи крупной суммы - 10 миллионов евро.

По данным издания «Hetq», предприниматель Ваге Паразян вместе с братом вел строительный бизнес в России и выиграл крупный тендер «Газпрома» на сумму около 7,5 млрд рублей. Однако их деятельность вскоре пересеклась с интересами структур, связанных с Самвелом Карапетяном.

По словам Паразяна, в 2016 году Карапетян потребовал прекратить сотрудничество с «Газпромом», пригрозив в противном случае депортацией из России. После отказа давление усилилось, контракты с «Газпромом» были расторгнуты, а сам Ваге вскоре был задержан в Москве и арестован по обвинению «в вымогательстве и похищении человека».

Как утверждает Паразян, уже в заключении ему предложили «решить вопрос» за 10 млн евро, которые должны были быть переданы Карапетяну. Он отказался. В результате семья столкнулась с длительным преследованием и была вынуждена покинуть Россию. Спустя полтора года обвинения не подтвердились, и Паразян был освобожден.

Этот эпизод рассматривается как пример комплексного давления на бизнес с использованием как неформальных угроз, так и административных ресурсов.

Выяснилось, что Нарек Карапетян действовал от имени своего дяди - Самвела Карапетяна: требование заплатить 10 миллионов евро было его желанием.

Примечательно, что требование средств у Паразяна и других предпринимателей сопровождалось ссылками на «фонд помощи Арцаху». Таким образом, финансовые претензии подавались под видом «патриотической миссии» и якобы благотворительных целей. По сути, это демонстрирует схему, при которой тема «помощи арцаху» использовалась как инструмент давления - риторическое прикрытие для вымогательства, замаскированного под общественно значимую инициативу.

Другой показательный эпизод из биографии Нарека Карапетяна связан с его «службой» - точнее, с ее отсутствием.

В январе 2026 года в Армении против него было возбуждено дело по обвинению в подделке документов или уклонении от военной службы обманным путем, о чем писала газета «Айкакан жаманак». По данным СМИ, в ходе медицинского обследования он попросту не прошел часть обязательных процедур - деталь, которая, мягко говоря, ставит под сомнение законность полученного освобождения.

По этой статье Карапетяну грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. При этом ранее он сам открыто заявлял, что в армии не служил, а освобождение, как утверждается, было оформлено по «состоянию здоровья».

Возникает вполне закономерный вопрос: о каком «патриотизме» и «национальной ответственности» может идти речь, когда его носители предпочитают дистанцироваться даже от базовой обязанности перед государством? Особенно на фоне громких заявлений и попыток говорить от имени «национальных интересов».

Экономика оккупации: отмывание средств и контрабанда оружия

Отдельного внимания заслуживает и роль самого Самвела Карапетяна в период оккупации азербайджанских территорий. Речь идет не просто о политической поддержке, а о прямом участии в финансировании процессов незаконного заселения в Карабахе. По имеющимся данным, Карапетян оказывал финансовую помощь так называемому «режиму», направляя средства на переселение и инфраструктурные проекты на бывших оккупированных территориях. Эти действия сопровождались активным строительством и созданием искусственной экономической активности, призванной закрепить результаты оккупации.

Фактически речь шла о схеме, в которой «инвестиции» использовались не только как инструмент политического влияния, но и как механизм легализации средств. Таким образом, финансирование незаконного заселения и строительства становилось частью более широкой практики - с элементами отмывания капитала под прикрытием «благотворительных» и «национальных» инициатив. Освобождение Карабаха стало ударом по личным интересам Карапетяна, который использовал эту серую зону как зону для отмывания денег.

Если эпизоды с давлением на бизнес и сомнительные «благотворительные» схемы демонстрируют методы работы этой среды в экономической плоскости, то другие факты выводят проблему на куда более серьезный уровень - связанный уже с безопасностью и военным компонентом. Здесь речь идет о деятельности Самвела Карапетяна в период конфликта, где, по данным следствия, его роль выходила далеко за рамки обычной бизнес-активности.

18 июня 2021 года Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна по обвинению в организации контрабандных поставок оружия, боеприпасов и военного оборудования в период боевых действий в Карабахе.

По данным следствия, в 2001–2021 годах Карапетян участвовал в масштабной схеме незаконной транспортировки вооружений. Совместно с владельцем Royalsys Engineering Давидом Галустяном и гендиректором KOMEX Ара Абрамяном он обеспечивал поставки в Армению крупнокалиберного боевого оружия, боеприпасов, взрывчатки и устройств. Контрабанда велась воздушным путем в обход Таможенной конвенции о международных грузоперевозках и Договора об ограничении обычных вооружений в Европе. Использовались пассажирские рейсы, а также грузовые самолеты «Ил-76ТД», один из которых принадлежит ВВС Армении, а другой был приобретен Арой Абрамяном. Груз направлялся в Армению, а затем в оккупированный Карабах и прилегающие районы Азербайджана.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следствие по делу поручено провести Следственному управлению Генпрокуратуры. Самвел Карапетян, Давид Галустян и Ара Абрамян были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 Уголовного кодекса, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, и все они объявлены в международный розыск.

Тандем Кочарян–Саргсян: системная коррупция и миллиардные хищения

Если отдельные эпизоды с давлением на бизнес и сомнительными финансовыми схемами можно было бы представить как частные случаи, то картина в целом указывает на куда более глубокую проблему - системную коррупцию, заложенную на уровне высшей власти. Речь идет о политическом наследии тандема Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, при котором сращивание бизнеса и государства приобрело институциональный характер.

Деятельность бизнес-структур в тот период была не просто связана с политикой - она фактически зависела от нее. Ранее предприниматель Сильва Амбарцумян обвинила экс-президентов в получении взяток в период правления Кочаряна. По ее словам, в 2008 году она передала 14 миллионов долларов тогдашнему министру охраны природы, депутату от Республиканской партии Армении Араму Арутюняну.

«Я оформила сделку с арабами, и чтобы мне не мешали, я заплатила и президенту Армении Роберту Кочаряну, и премьер-министру Сержу Саргсяну и Армену Геворкяну», — процитировали армянские СМИ Амбарцумяна. По ее словам, речь идет о продаже 100% акций горнодобывающей компании одному арабскому шейху. Сумма сделки составила 40 миллионов долларов. «Ни один рудник не был продан без их участия», - заявила Амбарцумян.

На сегодняшний день Роберт Кочарян проходит по делу своего преемника Сержа Саргсяна в статусе свидетеля. Речь идет об уголовном деле, связанном с приватизацией земельных участков вблизи военного пантеона «Ераблур». Сделка была заключена в 2005 году, когда Кочарян занимал пост президента, а Саргсян - министра обороны. Земли находились на балансе Минобороны.

В целом, Кочарян и Саргсян за время своего президентства присвоили у государства 20-30 миллиардов долларов, сообщал ранее армянский портал 1in.am. «Только лишь по эпизоду приобретения гостиницы «Конгресс» Кочаряну инкриминируется деяние, которое касается присвоения 6 млн долларов, взятки или отмывания денег. Всего лишь на одном из банковских счетов брата Сержа Саргсяна обнаружено 30 млн долларов. Вне всяких сомнений, что в годы президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна у государства были похищены миллиарды долларов, по некоторым подсчетам, речь идет о 20-30 млрд долларов», - отмечало издание.

Еще один показательный фигурант из круга Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - это Армен Геворкян. В разные годы он занимал ключевые посты: при Кочаряне - секретарь Совбеза и глава администрации президента, при Саргсяне - вице-премьер.

Сегодня Геворкян обвиняется в отмывании свыше 13 млн долларов, что напрямую указывает на системный характер коррупционных практик того периода. По данным Антикоррупционного комитета Армении, в 2004–2018 годах на него и его окружение было оформлено 39 объектов недвижимости в стране. Показательно, что контрактная стоимость этих активов составляла около 1,96 млн долларов, тогда как их реальная рыночная цена превышала 12,7 млн долларов - классическая схема сокрытия доходов и легализации средств. Дополнительно выявлены еще 10 объектов в Чехии, оформленных на аффилированных лиц, общей стоимостью свыше 1 млн долларов. Дело Геворкяна - это не изолированный эпизод, а отражение всей модели власти той эпохи, где высшие должностные лица выстраивали устойчивые схемы обогащения.

Реванш против мира: ставка на дестабилизацию

В итоге мы имеем дело с группой политических акторов, для которых антиазербайджанская риторика - это инструмент удержания внимания, мобилизации электората и имитации политической активности в условиях полного отсутствия реальной повестки. Сегодня они стремятся в большую политику, активно эксплуатируя тему «угрозы извне», чтобы отвлечь внимание от собственного коррупционного наследия.

При этом их стратегия все более очевидна: ставка делается не на развитие страны, а на реваншистские настроения и попытку откатить регион к логике конфронтации. Иллюзии о «возврате утраченного» и пересмотре установившейся реальности в регионе подаются обществу как политическая альтернатива, хотя на деле это путь к новой изоляции и внутренней нестабильности.

Фактически речь идет о попытке обнулить формирующуюся мирную повестку между Азербайджаном и Арменией, подменив ее агрессивной риторикой и мифами о «неизбежном противостоянии». В этой логике страх снова превращается в главный политический ресурс, а любые шаги к нормализации - в объект критики и саботажа.

Однако за громкими заявлениями о «национальных интересах» все чаще просматриваются прежние мотивы - контроль над финансовыми потоками, перераспределение активов и возвращение к модели, в которой политика служит прикрытием для узкогрупповых интересов. Именно поэтому реваншизм в данном случае - это не стратегия будущего, а попытка восстановить прошлое, уже однажды доказавшее свою несостоятельность.