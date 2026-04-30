Какой будет погода в Баку в первый майский день? 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 1 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью в некоторых местах возможны кратковременные слабые дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днём – 15-19° тепла. Атмосферное давление снизится с 765 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана не ожидается осадков. Однако днём в отдельных горных районах возможны кратковременные слабые осадки, грозы и выпадение града. Местами временами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днём - 20-25° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днём - 13-18° тепла.