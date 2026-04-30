Пашинян: отныне бизнесмены из Армении и Азербайджана могут работать друг с другом напрямую

Если раньше бизнесмены из Армении и Азербайджана обменивались списками товаров через правительства двух стран, то сейчас такой необходимости нет.

Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он пояснил, что отныне бизнесмены из Армении и Азербайджана могут работать друг с другом напрямую. Пашинян добавил, что товарный ряд, который Армения и Азербайджан поставляют друг другу, может расшириться. По его словам, сейчас четкой договоренности по этому поводу нет.

Он подчеркнул, что не будет раскрывать имена бизнесменов, которые встречались с вице-премьером правительства Азербайджана Шахином Мустафаевым, чтобы они не подверглись нападкам определенных кругов.

