В Армении ожидают, что дефицит сжиженного газа будет преодолен в ближайшие дни

Министр экономики Армении Геворг Папоян ожидает, что образовавшийся в стране дефицит сжиженного газа в ближайшие дни закончится, поскольку будут разрешены проблемы, которые к нему привели.

«Наблюдающийся в данный момент в Армении дефицит сжиженного газа в первую очередь обусловлен событиями в Иране, а второй причиной являются скопления на КПП "Верхний Ларс" (на российско-грузинской границе). "Верхний Ларс" уже открыт, позавчера прибыло несколько машин (со сжиженным газом), вчера еще больше машин прибыло. Сегодня ожидаются уже десятки машин, как и завтра. Считаю, что уже если не к пятнице, то к субботе в Армению поступит столько газа, что цены значительно снизятся», — заявил журналистам министр экономики Армении Геворг Папоян на брифинге, который транслировали местные каналы.

Касаясь возможности поставок сжиженного газа в республику через территорию Азербайджана по железной дороге, он отметил, что компания "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, дочерняя компания РЖД) осуществляет значительные инвестиции, чтобы это стало возможным. «ЮКЖД должна была и осуществляет огромные инвестиции, чтобы в Армению мог поставляться сжиженный газ по железной дороге. Достичь договоренности (с Азербайджаном — прим. ТАСС) о том, что сжиженный газ может поставляться по железной дороге — это одна история, а после этого ЮКЖД делает огромные инвестиции, чтобы смогли поставлять сжиженный газ — это другая история», — сказал он.

В Армении с начала недели наблюдается дефицит сжиженного газа, на большинстве автозаправочных станций в различных населенных пунктах газ отсутствовал. В связи с этим отмечается также рост цен на бензин, в частности в Ереване цена на марку Premium (АИ-95) выросла примерно на 50 драмов, дойдя до отметки в 550 драмов (около $1,48) за литр.

13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление ЮКЖД. Согласно документу, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.