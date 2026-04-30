Обязательств нет, но деньги внесем: Пашинян - об участии Армении в Совете мира

First News Media14:47 - Сегодня
Армения примет финансовое участие в Совете мира, хотя и не имеет обязательств. 

Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил в четверг на брифинге, отвечая на вопрос Sputnik Армения.

Как заметил Пашинян, обязательств никаких есть, но есть добровольные начала, и к этой практике следует привыкать.

"Армения должна выйти из образа "бедного родственника", который куда ни едет, стоит в уголке, склонив голову. Да, мы должны вносить посильный вклад, хотя обязательств у нас нет", – считает глава правительства.

30 апреля правительство Армении на заседании одобрило проект ратификации устава Совета мира по Газе, который далее должен быть направлен на ратификацию в парламент.

22 января 2026 года представители 19 стран, включая Армению, на полях Всемирного экономического форума в Давосе подписали устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. К организации присоединились и другие государства.

Армения выступает членом-учредителем (основателем) Совета мира, созданного президентом США Дональдом Трампом, но не стала его постоянным членом, обязанным выплатить взнос в размере $1 млрд. Согласно заявлению МИД Армении, Ереван присоединился к инициативе Трампа на условиях участия без обязательных членских взносов на срок до трех лет.

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял борцов, ставших победителями командного зачета чемпионата ...

Мнение

Рэкетиры бизнеса в реваншистских масках в Армении

Общество

Какой будет погода в Баку в первый майский день? 

Мнение

«Убрать Пашиняна»: как Окампо и евролоббисты монетизируют правосудие

В мире

Хаменеи: Иран намерен и далее управлять Персидским и Ормузским проливами

Армения намерена усилить собственный контроль над границами с Ираном и Турцией

Пашинян прокомментировал инсинуации вокруг армянских церквей в Карабахе

Обязательств нет, но деньги внесем: Пашинян - об участии Армении в Совете мира

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Энн Хэтэуэй приняла ислам? - ПОДРОБНОСТИ

Украина не будет возвращать кредит ЕС в размере 90 млрд евро

Роскомнадзор проверяет «Россию 1» из-за ругательств Соловьева в адрес Бони

Зеленский рассказал, какое военное сотрудничество готовит с Южным Кавказом

Последние новости

Конкурс «Евровидение» рискует подорожать для стран-участниц

Сегодня, 15:25

В Баку пятеро учеников отравились шоколадом

Сегодня, 15:22

Хаменеи: Иран намерен и далее управлять Персидским и Ормузским проливами

Сегодня, 15:18

Армения намерена усилить собственный контроль над границами с Ираном и Турцией

Сегодня, 15:15

В Азербайджане упрощают получение выплат на погребение

Сегодня, 15:12

Амирбеков: Визит Мелони в Азербайджан придаст дополнительный импульс отношениям Баку и Рима

Сегодня, 15:07

Пашинян прокомментировал инсинуации вокруг армянских церквей в Карабахе

Сегодня, 15:02

В Хачмазе за день на одном железнодорожном переезде два автомобиля столкнулись с поездом - ВИДЕО

Сегодня, 14:52

Обязательств нет, но деньги внесем: Пашинян - об участии Армении в Совете мира

Сегодня, 14:47

Какой будет погода в Баку в первый майский день? 

Сегодня, 14:42

Фархад Мамедов: Армянская диаспора и европейские лоббисты объединились в борьбе против Пашиняна

Сегодня, 14:32

Мабелю Матизу грозит до 3 лет лишения свободы

Сегодня, 14:28

Пашинян: отныне бизнесмены из Армении и Азербайджана могут работать друг с другом напрямую

Сегодня, 14:23

В Армении ожидают, что дефицит сжиженного газа будет преодолен в ближайшие дни

Сегодня, 14:12

«Убрать Пашиняна»: как Окампо и евролоббисты монетизируют правосудие

Сегодня, 13:55

Nar стал партнером международной социальной инициативы - ФОТО

Сегодня, 13:50

Что нельзя отправлять почтой: опубликован перечень запрещённых товаров

Сегодня, 13:40

Пашинян назвал визит Шахина Мустафаева в Армению очень важным событием

Сегодня, 13:20

В Баку автомобиль сорвался с подпорной стены - ВИДЕО

Сегодня, 13:12

Пятая станция «Фиолетовой линии»: точный адрес и текущее состояние строительства - ВИДЕО

Сегодня, 13:05
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50