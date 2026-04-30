Обязательств нет, но деньги внесем: Пашинян - об участии Армении в Совете мира

Армения примет финансовое участие в Совете мира, хотя и не имеет обязательств.

Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил в четверг на брифинге, отвечая на вопрос Sputnik Армения.

Как заметил Пашинян, обязательств никаких есть, но есть добровольные начала, и к этой практике следует привыкать.

"Армения должна выйти из образа "бедного родственника", который куда ни едет, стоит в уголке, склонив голову. Да, мы должны вносить посильный вклад, хотя обязательств у нас нет", – считает глава правительства.

30 апреля правительство Армении на заседании одобрило проект ратификации устава Совета мира по Газе, который далее должен быть направлен на ратификацию в парламент.

22 января 2026 года представители 19 стран, включая Армению, на полях Всемирного экономического форума в Давосе подписали устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. К организации присоединились и другие государства.

Армения выступает членом-учредителем (основателем) Совета мира, созданного президентом США Дональдом Трампом, но не стала его постоянным членом, обязанным выплатить взнос в размере $1 млрд. Согласно заявлению МИД Армении, Ереван присоединился к инициативе Трампа на условиях участия без обязательных членских взносов на срок до трех лет.