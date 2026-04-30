В Хачмазе за день на одном железнодорожном переезде два автомобиля столкнулись с поездом - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:52 - Сегодня
Анализ двух дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных за короткий промежуток времени на нерегулируемом железнодорожном переезде на участке Хачмаз-Чархы, свидетельствует о том, что дисциплина водителей в этой сфере по-прежнему остаётся неудовлетворительной.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

Так, 29 апреля около 09:00 автомобиль марки «Toyota» под управлением жителя города Хачмаз Талеха Исмайылова столкнулся с грузовым поездом на нерегулируемом переезде, расположенном на железнодорожной линии вблизи села Чархы.

Спустя некоторое время - примерно в 12:00 - на том же переезде было зафиксировано ещё одно столкновение. На этот раз житель села Ханлыгоба Тариел Кязымов, также управлявший автомобилем той же марки, не смог избежать столкновения с грузовым поездом. В обоих случаях водители получили травмы, а железнодорожной инфраструктуре, в особенности автомобилям, был нанесён серьёзный ущерб.

Отмечается, что проведённый анализ показал, что причиной этих аварий, последовательно зафиксированных на одном и том же участке, стала прямая безответственность водителей. Иными словами, несмотря на то что они видели приближающийся поезд, водители, полагаясь на дорожную инфраструктуру, обеспечивающую удобный проезд через железнодорожные пути, игнорировали требования средств регулирования и въезжали на переезд, что в итоге делало аварии неизбежными.

«Еще раз напоминаем, что при приближении к железнодорожному переезду водители обязаны руководствоваться дорожными знаками, сигналами светофора, линиями разметки, положением шлагбаума, а также указаниями дежурного по переезду, и начинать движение только убедившись в отсутствии приближающегося поезда» - говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции.

Ильхам Алиев принял борцов, ставших победителями командного зачета чемпионата ...

Рэкетиры бизнеса в реваншистских масках в Армении

Какой будет погода в Баку в первый майский день? 

«Убрать Пашиняна»: как Окампо и евролоббисты монетизируют правосудие

Конкурс «Евровидение» рискует подорожать для стран-участниц

В Баку пятеро учеников отравились шоколадом

В Азербайджане упрощают получение выплат на погребение

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

В Азербайджане изменились правила приема учащихся в русский сектор

В Баку из торгового центра похищены драгоценности на 100 тысяч манатов - ВИДЕО

Будет ли снесена баня «Фантазия»? Официальный ответ - ФОТО

В Азербайджане введены новые правила приёма в первый класс

Конкурс «Евровидение» рискует подорожать для стран-участниц

В Баку пятеро учеников отравились шоколадом

Хаменеи: Иран намерен и далее управлять Персидским и Ормузским проливами

Армения намерена усилить собственный контроль над границами с Ираном и Турцией

В Азербайджане упрощают получение выплат на погребение

Амирбеков: Визит Мелони в Азербайджан придаст дополнительный импульс отношениям Баку и Рима

Пашинян прокомментировал инсинуации вокруг армянских церквей в Карабахе

Обязательств нет, но деньги внесем: Пашинян - об участии Армении в Совете мира

Какой будет погода в Баку в первый майский день? 

Фархад Мамедов: Армянская диаспора и европейские лоббисты объединились в борьбе против Пашиняна

Мабелю Матизу грозит до 3 лет лишения свободы

Пашинян: отныне бизнесмены из Армении и Азербайджана могут работать друг с другом напрямую

В Армении ожидают, что дефицит сжиженного газа будет преодолен в ближайшие дни

«Убрать Пашиняна»: как Окампо и евролоббисты монетизируют правосудие

Nar стал партнером международной социальной инициативы - ФОТО

Что нельзя отправлять почтой: опубликован перечень запрещённых товаров

Пашинян назвал визит Шахина Мустафаева в Армению очень важным событием

В Баку автомобиль сорвался с подпорной стены - ВИДЕО

Пятая станция «Фиолетовой линии»: точный адрес и текущее состояние строительства - ВИДЕО

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

