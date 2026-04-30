В Хачмазе за день на одном железнодорожном переезде два автомобиля столкнулись с поездом - ВИДЕО

Анализ двух дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных за короткий промежуток времени на нерегулируемом железнодорожном переезде на участке Хачмаз-Чархы, свидетельствует о том, что дисциплина водителей в этой сфере по-прежнему остаётся неудовлетворительной.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

Так, 29 апреля около 09:00 автомобиль марки «Toyota» под управлением жителя города Хачмаз Талеха Исмайылова столкнулся с грузовым поездом на нерегулируемом переезде, расположенном на железнодорожной линии вблизи села Чархы.

Спустя некоторое время - примерно в 12:00 - на том же переезде было зафиксировано ещё одно столкновение. На этот раз житель села Ханлыгоба Тариел Кязымов, также управлявший автомобилем той же марки, не смог избежать столкновения с грузовым поездом. В обоих случаях водители получили травмы, а железнодорожной инфраструктуре, в особенности автомобилям, был нанесён серьёзный ущерб.

Отмечается, что проведённый анализ показал, что причиной этих аварий, последовательно зафиксированных на одном и том же участке, стала прямая безответственность водителей. Иными словами, несмотря на то что они видели приближающийся поезд, водители, полагаясь на дорожную инфраструктуру, обеспечивающую удобный проезд через железнодорожные пути, игнорировали требования средств регулирования и въезжали на переезд, что в итоге делало аварии неизбежными.

«Еще раз напоминаем, что при приближении к железнодорожному переезду водители обязаны руководствоваться дорожными знаками, сигналами светофора, линиями разметки, положением шлагбаума, а также указаниями дежурного по переезду, и начинать движение только убедившись в отсутствии приближающегося поезда» - говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции.