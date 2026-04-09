Молдова официально полностью вышла из СНГ

Президент Молдовы Майя Санду подписала указы о денонсации ключевых соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Newsmaker, документы вступили в силу 8 апреля после публикации в «Официальном мониторе», что завершило процесс выхода страны из организации.

Власти отмечают, что решение является частью курса на европейскую интеграцию, поскольку принципы СНГ, по мнению МИД Молдовы, больше не соблюдаются. С 2023 года страна постепенно пересматривала десятки соглашений в рамках СНГ, расторгая те, что противоречили национальным интересам или мешали вступлению в ЕС.

Решение вызвало критику пророссийских сил: представители Партии коммунистов назвали выход из СНГ «трагедией для экономики» и «предательством» граждан, работающих в России.