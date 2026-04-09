В Судане при ударе дрона погибли более 40 человек

First News Media23:28 - 09 / 04 / 2026
Более 40 человек, включая бойцов движения «Силы быстрого реагирования» (СБР), погибли в результате удара беспилотника по месту проведения свадьбы в суданском штате Северный Дарфур.

Об этом сообщила газета Sudan Tribune.

По ее данным, инцидент произошел в городе Кутум, уже около трех лет находящемся под контролем СБР и регулярно подвергающемся атакам беспилотников.

Местные источники сообщили изданию, что в результате удара по свадебной церемонии погибли по меньшей мере 40 человек, еще более 100 получили ранения. Кроме того, были разрушены десятки домов. СБР возложила ответственность за нападение на суданскую армию.

Ранее Sudan Tribune проинформировала, что порядка 500 человек погибли за последние три месяца от ударов беспилотников в Судане по гражданским целям.

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Пасхой

Число погибших при израильских ударах по Ливану 8 апреля превысило 300 человек

ЕБРР включил Азербайджан в программу помощи пострадавшим экономикам от ...

Пашинян: Железнодорожное сообщение через Азербайджан создает дополнительные ...

Число погибших при израильских ударах по Ливану 8 апреля превысило 300 человек

Мелания Трамп заявила, что не имела никаких отношений с Эпштейном

Армия Израиля заявила о начале новой волны ударов по Ливану

Белый дом назвал Джорджа Клуни «военным преступником»

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Ученый рассказал, исчезнет ли Каспийское море

Трамп Ирану: «Откройте чер*ов пролив или будете жить в аду»

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на израильские удары по Ливану, где погибли более 100 человек

В Грузии арестован подозреваемый в убийстве азербайджанца - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших при израильских ударах по Ливану 8 апреля превысило 300 человек

Сегодня, 00:06

Мелания Трамп заявила, что не имела никаких отношений с Эпштейном

09 / 04 / 2026, 23:55

Армия Израиля заявила о начале новой волны ударов по Ливану

09 / 04 / 2026, 23:44

Белый дом назвал Джорджа Клуни «военным преступником»

09 / 04 / 2026, 23:34

В Судане при ударе дрона погибли более 40 человек

09 / 04 / 2026, 23:28

Путин объявил пасхальное перемирие

09 / 04 / 2026, 23:24

На Бакинском бульваре спасена тонущая в море девушка - ВИДЕО

09 / 04 / 2026, 23:20

Эрдоган: важно не предоставлять возможности тем, кто стремится сорвать мирный процесс

09 / 04 / 2026, 23:00

Хаменеи: Иран не стремится к войне, но не будет отказываться от своих прав

09 / 04 / 2026, 22:40

Соседи о бросивших детей в Товузе родителях: Их заставляют просить милостыню и брать не 1, а 5 манатов - ОБНОВЛЕНО

09 / 04 / 2026, 22:20

Азербайджанский теннисист претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса

09 / 04 / 2026, 22:00

Euronews: Новые модели городского развития обсуждаются в преддверии Всемирного форума городов

09 / 04 / 2026, 21:45

МИД Ирана: Проведение переговоров зависит от приверженности США обязательствам

09 / 04 / 2026, 21:40

ЕБРР включил Азербайджан в программу помощи пострадавшим экономикам от ближневосточного кризиса

09 / 04 / 2026, 21:20

Молдова официально полностью вышла из СНГ

09 / 04 / 2026, 21:05

Пашинян: Железнодорожное сообщение через Азербайджан создает дополнительные стимулы для расширения связей с Казахстаном

09 / 04 / 2026, 21:00

Вице-консул Азербайджана проверил условия содержания соотечественников в колонии Екатеринбурга

09 / 04 / 2026, 20:40

У станции метро «28 May» водитель скутера сбил женщину и скрылся - ВИДЕО

09 / 04 / 2026, 20:20

Обсуждено развитие сотрудничества между парламентами Азербайджана и Литвы - ФОТО

09 / 04 / 2026, 20:00

Премьер-министр Литвы посетила Национальный музей ковра - ФОТО

09 / 04 / 2026, 19:45
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40