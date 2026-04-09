В Судане при ударе дрона погибли более 40 человек

Более 40 человек, включая бойцов движения «Силы быстрого реагирования» (СБР), погибли в результате удара беспилотника по месту проведения свадьбы в суданском штате Северный Дарфур.

Об этом сообщила газета Sudan Tribune.

По ее данным, инцидент произошел в городе Кутум, уже около трех лет находящемся под контролем СБР и регулярно подвергающемся атакам беспилотников.

Местные источники сообщили изданию, что в результате удара по свадебной церемонии погибли по меньшей мере 40 человек, еще более 100 получили ранения. Кроме того, были разрушены десятки домов. СБР возложила ответственность за нападение на суданскую армию.

Ранее Sudan Tribune проинформировала, что порядка 500 человек погибли за последние три месяца от ударов беспилотников в Судане по гражданским целям.