«Я готов»: Зеленский обратился с предложением к Путину

Владимир Зеленский вновь предложил Владимиру Путину встретиться не в Москве.

«Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, в США — где угодно», — заявил он в интервью телеканалу RAI.

Зеленский также снова отказался от вывода украинских войск с территорий Донбасса.

Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По словам Ушакова, Россия никогда не отказывалась от контактов с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.

