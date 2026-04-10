Президент Кубы заявил, что США не вправе требовать его ухода с поста

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Соединенные Штаты не имеют никакого права требовать его ухода со своего поста, только жители Кубы могут решать, оставаться ему во главе страны или нет.

"Если кубинский народ придет к выводу, что я не справляюсь со своими обязанностями, тогда мне не стоит находиться на посту президента, я буду держать ответ перед ним, - сказал он в интервью телеканалу NBC News. - Однако Соединенные Штаты не могут нам ничего навязывать. Правительство США, которое проводит враждебную политику по отношению к Кубе, не имеет морального права что-либо требовать от Кубы".