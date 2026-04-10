Трамп: Иран «очень плохо» справляется с пропуском нефти через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за недостаточное количество нефтяных поставок, проходящих через Ормузский пролив, на фоне продолжающихся требований к Тегерану полностью открыть этот водный путь.

«Иран делает очень плохую работу — некоторые бы сказали, бесчестную — по обеспечению прохода нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которое у нас есть!» — говорится в публикации Трампа, размещенной на официальном сайте Белого дома.

Ранее Трамп также предупредил Иран против взимания пошлин за проход через Ормуз после того, как Тегеран дал понять, что рассматривает такой шаг.

Комментарии Трампа последовали после сообщений о том, что Иран не позволит более чем 15 судам в день проходить через Ормуз в рамках предварительного двухнедельного соглашения о прекращении огня с Вашингтоном.

Соглашение было проверено на прочность менее чем через 48 часов после его заключения, когда Иран закрыл Ормуз ранее в четверг в ответ на разрушительные израильские удары по Ливану.

Трамп также заявил, что США сохранят свое военное присутствие вокруг Ирана до достижения "реального соглашения".

Движение судов через Ормуз к вечеру четверга оставалось на уровне лишь малой доли от нормальных объемов, при этом Тегеран предупредил суда держаться его территориальных вод или столкнуться с атаками. Всего семь судов прошли через пролив за последние 24 часа по сравнению с примерно 140 ежедневно, показал отчет Reuters.

Ормуз стал ключевой точкой внимания в войне США и Израиля против Ирана, учитывая, что этот проход обеспечивает примерно 20% мирового потребления нефти. Иран фактически заблокировал Ормуз с начала войны, что спровоцировало дефицит физической нефти и резкий рост мировых цен.

