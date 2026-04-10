Госдеп выразил послу Ирака осуждение из-за атаки БПЛА на объект США в Багдаде

Госдепартамент выразил послу Ирака в Вашингтоне Низару Хейралле осуждение в связи с атакой беспилотников на американский центр дипломатической поддержки в Багдаде.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства США.

Как следует из документа, первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау вызвал 9 апреля посла Ирака и «выразил решительное осуждение вопиющих террористических атак, совершенных проиранскими вооруженными группировками с территории Ирака против американских дипломатических сотрудников и объектов». Согласно изложенной Ландау позиции, подобные атаки «негативно сказываются на отношениях между США и Ираком».

8 апреля иракские шиитские группировки атаковали с помощью беспилотников районы международного аэропорта Багдада и американского центра дипломатической поддержки. Посольство США в Ираке предупредило находящихся в стране граждан о рисках новых атак со стороны местных шиитских группировок на американские объекты.

