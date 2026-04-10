Зеленский: Украина поддержит пасхальное перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на объявление Кремлем пасхального перемирия заявил о готовности Киева к «зеркальным шагам», напомнив, что Киев уже предлагал прекращение огня на период Пасхи.

«Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать в соответствии с этим, — указал Зеленский. — Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возобновлять обстрелы и после Пасхи».

Ранее в тот же день на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что президент России Владимир Путин объявил о перемирии в войне против Украины в связи с Пасхой с 16:00 по московскому и киевскому времени 11 апреля до конца 12 апреля.

В начале апреля Владимир Зеленский заявил, что Украина «неоднократно предлагала России прекратить огонь хотя бы на Пасху», однако, как следовало из его слов, не получала согласия. О готовности Киева обсуждать с Россией энергетическое перемирие во время православной Пасхи украинский президент говорил и 30 марта. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона «не увидела» в его словах «четко сформулированной инициативы».

Годом ранее Владимир Путин объявил перемирие и приостановку боевых действий в Украине за день до Пасхи, вечером 19 апреля 2025 года. Зеленский с этой инициативой согласился и предложил России продлить ее действие. Однако уже на следующий день Киев и Москва обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Источник: DW