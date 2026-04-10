Израиль пошел на переговоры с Ливаном под давлением США - СМИ

Власти Израиля согласились провести переговоры с Ливаном в Вашингтоне на следующей неделе из-за давления американской стороны.

Об этом со ссылкой на источники сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, переговоры будут сосредоточены на вопросах прекращения огня и ликвидации вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла». При этом Израиль оставляет за собой право нанесения ответных ударов по позициям движения, если тот не прекратит атаки по территории еврейского государства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном в «ближайшее возможное время». Как отметил портал Axios, переговоры должны пройти в Вашингтоне на следующей неделе. Обе стороны будут представлены на уровне послов в США.