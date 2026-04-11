В поселке Кешля устраняются последствия разлива коллектора - ФОТО

В результате резкого увеличения объема воды в Бакинском кольцевом магистральном коллекторе из-за интенсивных дождей 5-6 апреля, произошел его разлив на участке, проходящем через пересечение улиц М.А.Сабира и К.Афкари в поселке Кешля.

Как передает 1news.az, в связи с этим осуществляются меры по устранению возникших последствий и восстановлению инфраструктуры.

В рамках работ, проводимых коммунальными службами Низаминского района, на территории ведутся масштабные санитарно-очистительные мероприятия: приусадебные участки и проезды очищаются от грязи и ила, после чего промываются.

Также, в целях предотвращения повторения подобных случаев в будущем и принятия превентивных мер, были направлены обращения в соответствующие структуры.

В настоящее время на территории непрерывно проводятся дезинфекционные работы.