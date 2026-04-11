Первый вице-президент Ирана обозначил позицию Тегерана на переговорах с США
Первый вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф заявил, что переговоры в Исламабаде обречены на провал, если в ходе них США будут проталкивать израильские интересы.
«Если в Исламабаде мы будем вести переговоры с представителями политики «America First» (Америка прежде всего), то соглашение, выгодное обеим сторонам и всему миру, вполне вероятно. Однако если нам придется столкнуться с представителями позиции «Israel First» (Израиль прежде всего), сделки не будет; мы неизбежно продолжим нашу оборону еще более энергично, чем раньше, и мир столкнется с гораздо более высокими издержками», - написал Ареф на своей странице в социальной сети Х.
If we negotiate in Islamabad with representatives of 'America First,' an agreement beneficial to both sides and the world is probable. However, if we face representatives of 'Israel First,' there will be no deal; we will inevitably continue our defense even more vigorously than…— Aref| First VP Iran (@fvpresidentiran) April 11, 2026